В Севастополе доступ к морю может стать платным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель горгосадминистрации Владимир Яцуба.

«Я настаивал и буду настаивать, что закон должен выполняться: доступ к морю должен быть открыт. Другое дело, что часть пляжей должна стать платными – в соотношении 50 на 50 к бесплатным. Это связано со значительными затратами, которые сегодня необходимы для наведения порядка в прибрежной и пляжной зоне», - отметил он.

По мнению В.Яцубы, «у Севастополя огромные возможности, мы можем соперничать с Ялтой, Алуштой по длине береговой линии, а значит, и по туристической привлекательности. Но чтобы туристы к нам поехали, в первую очередь нужно сделать пляжную зону. В бюджете нет таких средств, которые сегодня необходимо вложить в это благоустройство. Даже если бы мы вместо работ по жилищно-коммунальному хозяйству, медицине, образованию все финансы сюда направили – не хватило бы. Значит, нужно договариваться с инвесторами, но договариваться на паритетных началах, получая для города пользу, новые возможности, новые услуги».

Как отметил В.Яцуба, «если на пляже вас ждет комплекс услуг, начиная от шезлонга и лежака и заканчивая чистым полотенцем, как это происходит на всех европейских курортах, то плата за вход – нормальное явление».

По мнению председателя ГГА, «нужно время для того, чтобы к этому (к платным пляжам – УНИАН) пришло общество в целом». Как считает В.Яцуба, «когда большая часть населения предпочтет платные пляжи бесплатным, потому что там удобнее, чем на домашнем полотенце, все нормализуется».