В Алуштинском аквариуме - новый крокодил

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор аквариума Виктор Жиленко.

По его словам, крокодила подарила жительница Симферополя, поскольку держать рептилию дома было уже опасно,

В.Жиленко утверждает, что подобного крокодила нет ни в одном аквариуме СНГ.

Крокодилу, который весит 18 кг, три года. Все это время он жил в домашних условиях. «Крокодила подарили им, когда он был размером с карандаш. Сейчас он почти 1,5 м. Жил в аквариуме, кормили мясом и мышами», - рассказал В.Жиленко.

Геннадия Александровича - именно так зовут нового питомца - поселили в аквариум с океанической водой. Кормить крокодила еще не пробовали: он находится в состоянии стресса после переезда.

Отличительными чертами тихоокеанского крокодила, по словам директора аквариума, является светлый окрас и быстрота реакции.

Алуштинский аквариум создан в 2003 году, в нем содержатся более 200 видов рыб, а также несколько видов крокодилов, черепах и крабов.