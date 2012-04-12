Собак уберут из 1,5-километровой зоны вокруг НСК "Олимпийский"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак во время открытия нового помещения для послеоперационной передержки бездомных животных на территории ветеринарной больницы КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины».

“К Евро мы хотим начать уже удерживать в приюте часть собак. Чтобы ни у кого не появилось желания в том месте, где будет 1,5-километровая зона, собак уничтожить, мы должны забрать их оттуда живыми и спрятать. Мы создадим для этого все условия, чтобы забрать собак, чтобы они никому не мешали для проведения Евро. Но строительство приюта потребует где-то год. Мы к Евро сделаем открытые вольеры и создадим самые элементарные условия для их (собак) жизни”, - сказал А.Мазурчак.

Таким образом, на первом этапе там разместят вольеры и несколько малых архитектурных сооружений: одно - для людей, которые там будут присматривать за животными, другое - для кормов для животных.

Капитальное же строительство приюта, по словам первого заместителя председателя КГГА, начнется уже с осени. Заведение будет рассчитано на 1,5 тыс. собак.

“Трудно сказать, сколько будет стоить этот проект. Пока работы будут выполняться на деньги пожертвований, и есть уже фонды, которые готовы нам помогать. На этот год у нас выделено 1 млн грн на эти работы. Мы рассчитываем, что уже этого миллиона и тех средств, которые будут давать, будет достаточно, чтобы развернуть работы в этом году”, - сказал А.Мазурчак относительно объемов финансирования проекта. По его данным, в целом строительство такого приюта стоит где-то 5-7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Киевсовета выделила земельный участок площадью 2,65 га на улице Автопарковой в Дарницком районе для строительства и обслуживания Центра защиты животных.

Земля передана КП «Приют для животных» в постоянное пользование. В решении отмечается, что земельный участок свободен от капитальной застройки, имеет единичные зеленые насаждения.