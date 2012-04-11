Тройное убийство в Чернухино раскрыли «по горячим следам»

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, убившего 70-летнюю пенсионерку-инвалида, ее мужа и их 19-летнего внука.

Преступление произошло 10 апреля в частном доме в поселке Чернухино Перевальского района.

38-летняя дочь убитых пенсионеров сообщила милиции, что убийцей является ее бывший сожитель.

В установлении местонахождения и задержании подозреваемого задействован весь личный состав райотдела и кинологи с собаками. Он был задержан уже через несколько часов после совершения преступления.

Мужчина не отрицает свою вину, но сказал, что не хотел никого убивать. По его словам, на преступление его толкнули постоянные измены и предательства любимой женщины, сложные отношения в течении 12 лет. В последнее время он не раз угрожал, что заберет у нее самое дорогое.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного заключения.