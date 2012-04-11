Машинист тепловоза умер на рабочем месте

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда профсоюза при Красноармейском территориальном комитете Игоря Подоляку.

По его словам, при выполнении маневренных работ на железнодорожной станции «Шахтная» машинист почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья, которое сопровождалось состоянием обморока. Дежурный по станции оперативно вызвал скорую помощь, но спасти человека медикам не удалось, и врач «скорой помощи» констатировал смерть. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

В настоящее время судебно-медицинская экспертиза выясняет точную причину смерти машиниста.