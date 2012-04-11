16-летний торговец марихуаной сбил с толку опытных оперативников

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью областной милиции, мальчик из благополучной семьи и учится в девятом классе школы.

При задержании у наркосбытчика были изъяты пакетики марихуаны, предназначенные для продажи, и 200 грн.

«Подросток вел себя настолько самоуверенно и дерзко, что даже не обращал внимания на оперативников УБНОН, продолжительное время наблюдавших за его торговлей. Даже опытные оперативники были удивлены тому, как повел себя подросток. Ни чуточку не испугавшись, он заявил: «Ребята, давайте порешаем…», - говорится в сообщении.

Уже в кабинете следователя парень рассказал, что довольно давно употребляет наркотики сам. А несколько месяцев назад начал и торговать. Среди его клиентов были как ровесники, так и жители района вдвое старше. Кто поставлял школьнику марихуану, выясняет следствие.

На данный момент в отношении подростка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.