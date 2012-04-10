Китайцы заинтересовались украинским агрорынком

Соответствующий меморандум о намерениях подписан 9 апреля, сообщила УНИАН пресс-служба компании, не уточнив при этом условий финансирования.

Согласно меморандуму, инвестиции китайской компании CAMC Engineering Co., Ltd. (подразделение Sinomach) будут направлены на строительство элеваторов, протеиновых кластеров по производству свинины и птицы, а также в модернизацию сахарных заводов и создание совместного предприятия по сборке сельскохозяйственной техники на мощностях ЧАО «Агромаш И-Ф» (Ивано-Франковск). В дальнейшем сельхозтехника будет реализовываться в Украине.

По словам генерального директора и собственника компании UkrLandFarming Олега Бахматюка, данное соглашение говорит о заинтересованности крупных китайских игроков украинским рынком и территорией Украины как возможным направлением для инвестиций. Особый интерес у них вызывает аграрный сектор, в том числе создание новых элеваторных мощностей, а также производство сельскохозяйственной техники.

Кроме того, делегация UkrLandFarming провела встречу с руководством China Exim Bank, в ходе которой руководство банка выразило поддержку сотрудничеству между ULF и САМСЕ, отметив, что финансовое учреждение готово поддерживать проекты обеих сторон.

Справка УНИАН. Ukrlandfarming PLC - крупнейший агрохолдинг в Евразии, занимающийся выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, производством сахара, выращиванием крупного рогатого скота и дистрибуцией техники, удобрений и семян. Земельный банк компании составляет более 500 тыс. га.

В структуру холдинга входит 111 горизонтальных хранилищ для зерна, 6 семенных заводов, 19 птицефабрик, 9 ферм по выращиванию кур-несушек, 3 репродуктора, 3 селекционные хозяйства,6 комбикормовых заводов, 3 склады длительного хранения, завод по производству яичных продуктов «Имперово Фудс», 6 сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и 2 завода по производству кожи. Компания содержит 68 тысяч голов КРС.

Конечным бенефициаром и генеральным директором компании является Олег Бахматюк.