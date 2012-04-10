В Днепропетровском СИЗО повесился подсудимый
Подсудимый Ц. был задержан работниками милиции в июне 2011 года за убийство жены.
|Прокуратура проверяет «акт суицида»
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Как говорится в сообщении, прокуратура проверяет «акт суицида, совершенного путем самоповешения одним из подсудимых».
Предварительный посмертный диагноз по факту самоубийства - рефлекторная остановка сердца, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, вызванные механической асфиксией, вызванной самоповешением, информировали в прокуратуре.
По информации пресс-службы, вчера на место происшествия выезжали начальник отдела прокуратуры области Ярослав Сосновский, прокурор города Днепропетровска Вячеслав Быков, прокурор Красногвардейского района Днепропетровска Анатолий Снигур, следственно-оперативная группа.
«Установлено, что подсудимый Ц. был задержан работниками милиции в июне 2011 года за убийство жены. Перед задержанием он пытался совершить самоубийство путем выстрела себе в лицо, однако этому помешали правоохранители. В тот же день против него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)», - отмечается в сообщении прокуратуры.
С 29 июня 2011 года задержанный находился в Днепропетровском СИЗО.
Уголовное дело по его обвинению рассматривал Красногвардейский районный суд Днепропетровска.