В Днепропетровском СИЗО повесился подсудимый

Вчера, 9 апреля, около 16 часов в камере Днепропетровского следственного изолятора повесился подсудимый.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Как говорится в сообщении, прокуратура проверяет «акт суицида, совершенного путем самоповешения одним из подсудимых».

Предварительный посмертный диагноз по факту самоубийства - рефлекторная остановка сердца, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, вызванные механической асфиксией, вызванной самоповешением, информировали в прокуратуре.

По информации пресс-службы, вчера на место происшествия выезжали начальник отдела прокуратуры области Ярослав Сосновский, прокурор города Днепропетровска Вячеслав Быков, прокурор Красногвардейского района Днепропетровска Анатолий Снигур, следственно-оперативная группа.

«Установлено, что подсудимый Ц. был задержан работниками милиции в июне 2011 года за убийство жены. Перед задержанием он пытался совершить самоубийство путем выстрела себе в лицо, однако этому помешали правоохранители. В тот же день против него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)», - отмечается в сообщении прокуратуры.

С 29 июня 2011 года задержанный находился в Днепропетровском СИЗО.

Уголовное дело по его обвинению рассматривал Красногвардейский районный суд Днепропетровска.