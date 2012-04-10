На шахте с 80-метровой высоты упал бульдозер

Несчастный случай произошел при переформировании породного отвала - бульдозер упал с высоты 80 метров с работником внутри, сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины (Госгорпромнадзор) в Луганской области.

Бульдозерист скончался от многочисленных переломов и черепно-мозговой травмы.