На шахте с 80-метровой высоты упал бульдозер
01:59, 10 апреля 2012Общество
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На территории СП «Шахтоуправление «Молодогвардейское» (г. Молодогвардейск Луганской области) в воскресенье погиб бульдозерист подрядной организации.
Молодогвардейск, фото wikigogo.org
Несчастный случай произошел при переформировании породного отвала - бульдозер упал с высоты 80 метров с работником внутри, сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины (Госгорпромнадзор) в Луганской области.
Бульдозерист скончался от многочисленных переломов и черепно-мозговой травмы.
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