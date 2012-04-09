В Киеве грабители похитили у мужчины изотопа меди на 47 млн. долларов

Как сегодня сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, 6 апреля в Печерское районное управление милиции поступило заявление от гражданина 1972 года рождения, который сообщил, что около 13 часа на ул. Федорова, 4, четверо неизвестных мужчин, представившись работниками милиции и предъявив удостоверение сотрудника внутренней безопасности, насильственно отобрали у него около 14 кг металла изотопа меди. Пострадавший указал приметы нападающих, а также марку и государственный номер их автомобиля.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными работниками столичной милиции по подозрению в совершении этого преступления были задержаны по горячим следам шестеро подозреваемых, 1971-1988 годов рождения. Подозреваемые передвигались на трех автомобилях марок «Крайслер», «Митсубиши Паджеро» и «Пежо». У 29-летнего задержанного выявлены фальшивые удостоверения водителя и сотрудника «Службы экономической безопасности». Другой задержанный, 1983 года рождения, как выяснилось, находился в розыске, объявленном правоохранителями Донецкой области, также за совершение ограбления.

По приведенным фактам в отношении задержанных следственным отделом Печерского райуправления милиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Ограбления». Подозреваемые задержаны, проводится досудебное следствие.

Похищенный изотоп меди, автомобили, на которых передвигались подозреваемые, а также поддельные удостоверения изъяты в качестве вещественных доказательств. Рыночная стоимость упомянутого количества изотопа меди составляет около 47 млн. долларов.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории г. Киева.