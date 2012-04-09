У Азарова хотят засекретить цены на газ

От имени Кабинета министров Украины в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, инициатор которого — министр энергетики Юрий Бойко, которым предлагается вывести процедуры по закупке газа из-под действия Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок".

Как сообщает "Дело", в случае принятия этого законопроекта и внесения правок НАК "Нафтогаз" не будет более обязана публиковать суммы сделок по закупке природного газа, ведь сейчас такая практика обусловлена правилами проведения тендеров.

По словам ведущего эксперта энергетических программ Центра Разумкова Сергея Дяченко, хотя цены на газ для бюджетников взлететь не должны, все же сделки потеряют определенный элемент прозрачности.

"Чисто формально это можно воспринять как шаг к либерализации рынка. То есть декларируется, что можно будет внедрять современный инструментарий работы на рынках и так далее. Но говорить, что мы, ликвидировав такую процедуру, двигаемся ближе к рынку, ну, это очень спорный вопрос", — считает Дяченко.

Он также отметил, что пока сложно спрогнозировать, как такая инициатива Министерства энергетики отразится на принципах поставки газа бюджетным учреждениям, которые обеспечивают социальную сферу, ровно как и самой цены на газ.

"Как это скажется на цене, пока говорить рано. По крайней мере, я пока не вижу прямых механизмов снижения цен для бюджетных учреждений", — заявил Дяченко.

"Государственные органы, конечно, цену будут знать, но широкому кругу лиц они уже и необязательно будут известны. Но я не думаю, что это сделают для того, чтобы, например, садикам, школам или больницам втридорога газ продавать, его и так продают им по 600-800 долларов. Хотя и этот момент, конечно, присутствует... Тендер, конечно, вносит определенные элементы прозрачности, несмотря ни на что", — заключил эксперт.