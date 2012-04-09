Эксперты советуют скупать валюту непосредственно перед отпуском

Украинцы стоят в преддверии сезона отпусков, и многие уже сейчас, перед «побегом» заграницу, задумываются не только о визах, но и деньгах, которые придется многим конвертировать в местную валюту.

Как сообщают «Комментарии», по мнению аналитиков, существенных колебаний курса гривны вряд ли следует ожидать в этом году. Как по причине последовательной политики Нацбанка по удержанию курса, так и по политическим мотивам предвыборного периода. Поэтому опасаться за обесценивание гривневых зарплат и сбережений пока преждевременно. В такой ситуации остается только один вопрос – когда выгоднее менять нацвалюту в «родную» валюту стран вашего путешествия.

«Обычно для Украины характерна тенденция, когда курс гривны к доллару немного укрепляется во втором – в начале третьего квартала. В этом году, эта закономерность может быть также усилена дополнительным объемом иностранной валюты, который поступит в страну во время проведение Чемпионата Европы по футболу. Поэтому, наверное, заранее покупать валюту не стоит», – рассказал начальник отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб.

Согласны с влиянием футбольного фактора на курс гривни и ПАО «Укрсоцбанке». «Пик покупательной способности гривны по отношению к основным валютам в Украине, как правило, приходится на период начала лета. В целом в этот период на международной арене ожидается укрепление доллара, особенно на фоне подорожания нефти. Выгода от доллара очевидна, учитывая тенденцию к ослаблению доллара в Украине накануне сезона отпусков», - рассказал эксперт ПАО «Укрсоцбанке»Тантели Ратувухери.

По словам заместителя председателя правления, директора департамента казначейства и финансовых институтов VAB Банка Сергея Борисова, сегодня в Украине четко просматривается стабилизация доллара относительно гривны, и если планировать отпуск на ближайшее 3-5 месяцев, то исходя из того, что никаких движений на рынке гривна-доллар не ожидается, заранее покупать доллар нет смысла.

«На текущий момент лучше сохранять большую часть средств в гривне, оставшуюся часть в долларах США. По мере приближения отпуска можно постепенно переводить эти сбережения в валюту той страны, в которую вы собираетесь поехать», – рассказал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

Кстати, последние изменения на мировых валютных рынках указывают на то, что доллар не будет дешеветь относительно других валют. А значит, инвесторы снова направят средства в американские «бумажки», что и приведет к снижению курса евро.

«Сегодня наблюдается тенденция понижения курса евро. Связано это с новой убедительной статистикой США и хорошей статистикой по Китаю, которая существенно влияет и на евро, и на золото. Учитывая наметившуюся коррекцию, я бы не приобретал евро именно сейчас и подождал бы дальнейшего возможного снижения евровалюты. Тем более, что к этому есть реальные предпосылки», – посоветовал Сергей Борисов.

С этим согласны и другие эксперты. «Мы не исключаем дальнейшего снижения стоимости евро. Несмотря на временное успокоение долгового рынка еврозоны после разрешения греческого вопроса, снова стала расти доходность облигаций Испании. Это говорит о том, что рынки требуют продолжения сокращения бюджетного дефицита и продолжения реформ в данной стране. Поэтому покупать евро заранее перед отпуском, скорее всего, не стоит. Вы его сможете купить дешевле», – говорит Ивченко.

Вместе с тем, при планировании туристического маршрута следует обратить внимание на ту валюту, которая активно используется в той стране, где вы планируете провести свой отпуск. Запасаться долларами для поездки в Европу банкиры не советуют: тогда существует большая вероятность потерять часть своих кровных на конвертации и разности курсов в европейских «обменниках».

«Если поездка планируется в страны, которые принимают и евро, и доллар, то здесь стоит поинтересоваться возможностями обмена той или иной валюты. В каких-то странах более охотно, например, меняют доллар, а курсы по евро ниже, плюс стоит учитывать комиссионные. Как правило, те торговцы, которые торгуют и в долларах, и в евро, устанавливают более льготный курс для себя. И те, кто будет обменивать здесь евро на доллар, обречены на худший курс, чем тот, который объективно существует на рынке», – рекомендует Борисов.