В украинский бензин будут добавлять спирт

В субботу министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что инициировал введение обязательного содержания в бензине не менее 5% биоэтанола начиная 1 января 2013 года, и 7% — с 2014 года, сообщает "КоммерсантЪ-Украина".

"Мы вносим законопроект, надеюсь, он будет принят на заседании правительства,— сообщил Бойко.— Это позволит, с одной стороны, снизить закупки нефти, а с другой — загрузить сельхозпроизводителей". По его словам, данный законопроект уже согласован со всеми участниками рынка.

Наличие в бензине 5% биоэтанола или 15% простых эфиров соответствует стандарту качества "Евро-4", который должен был начать действовать в Украине с 1 января 2010 года, поясняет замдиректора исследовательского центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Однако из-за того, что только три из шести существующих в Украине нефтеперерабатывающих заводов Украины — Лисичанский, Кременчугский и Одесский — могут производить топливо по стандартам "Евро-4", решение постоянно переносилось",— говорит он.

Как рассказал высокопоставленный источник в Минагрополитики, ведомство предлагает, чтобы весь биоэтанол производился на спиртзаводах Украины. "Вместо готового бензина в Украину может поставляться полуфабрикат — Eurobob, который станет бензином после того, как в него добавят биоэтанол, произведенный на спиртзаводах Украины",— подчеркнул источник.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк оценил возможности производства биотоплива почти в 5 млн т в год, что, по его мнению, позволит на 30% заместить импорт светлых нефтепродуктов.

Против инициативы Минагрополитики традиционно выступают нефтяники. "Нельзя сравнивать производство и содержание биотоплива, например, в Бразилии при среднегодовой температуре порядка 24°С, и в Украине, где она намного ниже. Из-за изменения температур существует опасность расслоения топлива",— предостерегает председатель правления "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) Павел Овчаренко.

В то же время ведущий научный сотрудник Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины Владислав Киселев поясняет, что опасность расслоения топлива существует лишь при нарушении технологического процесса. "Просто нынешние собственники украинских НПЗ не заинтересованы в инвестировании в новое производство",— полагает Киселев.