Завадский из СИЗО - про Табачника: Это враги пытаются столкнуть нас лбами!

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины Карпачевой.

Согласно сообщению, сегодня, 6 апреля, по поручению Уполномоченного ее представители провели мониторинг состояния соблюдения прав заключенных в Киевском следственном изоляторе, который непрерывно продолжается с января 2011 года.

Во время мониторинга изучались условия содержания больных в стационарном отделении медицинской части и других заключенных, содержащихся в этом учреждении. В частности, во время обхода камер следственного корпуса к ним обратился 46-летний аккордеонист И.Завадский. Во время беседы от него было принято заявление, в котором он жалуется на незаконность ареста и неправомерные действия работников милиции.

Вместе с тем И.Завадский сообщил об отсутствии у него претензий по условиям содержания в Киевском следственном изоляторе, а также выразил возмущение сообщениями отдельных СМИ о якобы причастности к его аресту народного артиста Украины Я.Табачника.

«Это враги пытаются столкнуть нас лбами!", - цитирует пресс-служба Н.Карпачевой слова И.Завадского.

По этому поводу И.Завадский подал письменное заявление своему адвокату.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Киеве сотрудники милиции задержали И.Завадского и еще двух мужчин в рамках расследования дела, возбужденного по статье 156 Уголовного кодекса (растление несовершеннолетних).

Шевченковский районный суд Киева избрал И.Завадскому, подозреваемому в растлении несовершеннолетних, меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца - до 24 мая.