Янукович подчеркивает важность адекватных цен в гостиницах

Об этом он сказал во время общения с французскими журналистами, которые приехали в Украину, чтобы ознакомиться с подготовкой к Евро-2012, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В.Янукович напомнил, что в рамках подготовки к этому мероприятию украинская власть предприняла определенные шаги с тем, чтобы обеспечить адекватную стоимость проживания в гостиницах государства на соответствующий период.

«В Украине действует закон о государственно-частном партнерстве, и в рамках этого партнерства при подготовке Евро-2012 государство сделало все, чтобы освободить владельцев гостиниц от налога на прибыль на 5 лет», - сказал он.

По убеждению Президента, такой шаг со стороны государства стал стимулом для строительства гостиниц. «Сегодня власть имеет все основания обратиться к этим владельцам, чтобы они установили во время проведения Евро-2012 адекватные цены», - сказал В.Янукович.