Владельцев трехкомнатных квартир хотят заставить платить налог на роскошь

Чиновники под руководством министра финансов Юрия Колобова разработали новый законопроект относительно налога на роскошь. Этот документ должен заменить проект, предложенный в ноябре вице-премьер-министром социальной политики Сергеем Тигипко.

Как сообщает «Коммерсантъ-Украина», прежде всего в Минфине решили отредактировать нормы налога на недвижимость, пересмотрев базу налогообложения — с жилой на общую площадь. При этом будет изменен перечень недвижимости, с которой не нужно платить налог: например, если на приусадебном участке рядом с домом находятся объекты нежилой недвижимости, предназначенные для содержания домашних животных или хранения садового инвентаря. Но эта норма будет работать, только если дом является постоянным местом жительства гражданина.

"Люди не регистрируются на своих дачах, поэтому один этот пункт приведет к введению налога для сараев и временных сооружений. В то время как хозяйственные строения на территориях элитных усадеб, такие как конюшни, помещения для охраны, теннисные корты, бильярдные, сауны, частные зоопарки, не будут облагаться налогом",— отметили в службе вице-премьера Тигипко.

Также в Минфине считают роскошью квартиры общей площадью свыше 120 кв. м и дома от 250 кв. м (тогда как Тигипко предлагал 200 кв. м и 400 кв. м соответственно).

Налог на роскошь будет платить собственник жилой недвижимости вне зависимости от количества проживающих в квартире или доме людей, а также их социального статуса. "Все жилые дома, которые строились после 1995 года, подпадают под эту категорию, потому что их невыгодно было строить площадью менее 250 кв. м",— говорит генеральный директор компании Global Solutions Сергей Тумасов.

С дополнительным налоговым прессом столкнутся и жильцы многоквартирных домов — как старой планировки, так и новостроек. "С 2003-2004 годов, когда начался строительный бум, девелоперы начали возводить дома, в которых часть квартир, площадью 120 кв. м и более, имела по три-четыре комнаты",— отмечает он. От уплаты налога не будет освобождать даже наличие невыплаченного ипотечного кредита.

Налог на роскошь будет взиматься с самолетов, судов и вертолетов — 1% стоимости, но не будет распространяться на драгоценности, меха, дорогие мобильные телефоны, часы и оружие.

Коррекции подверглась и система взимания налога на роскошь с автомобилей — планка объема двигателя понижена до 3 тыс. куб. см с предложенных ранее 3,4 тыс. куб. см. Хотя будет применяться понижающий коэффициент в зависимости от возраста машин — от новых (1) до семилетних (0,2). Платить налог придется и владельцам мотоциклов с объемом двигателя 800 куб. см (но не старше 7 лет), водных судов мощностью 75 кВт (не более 20 лет), самолетов и вертолетов. Налог предложено вычислять исходя из их оценочной стоимости, но не менее 2% МЗ за каждый кв. м площади, куб. см двигателя или кг летной массы.

В Минфине рассчитывают, что дополнительные доходы госбюджета от введения налога на роскошь составят 900 млн грн. По мнению экономистов, инициативы правительства увеличат количество плательщиков налога, но не за счет богатых украинцев, а благодаря распространению налога на граждан со средним доходом.

"Престиж автомобиля заключается не в объеме двигателя, а в его марке. Ведь есть машины с объемом 3 тыс. куб. см, покупаемые средним классом. Поэтому логичнее прописать именно марки автомобилей, которые подпадали бы под действие налога",— полагает старший экономист центра "CASE-Украина" Владимир Дубровский.

"Богатых он не коснется, так как в Украине у них ничего не зарегистрировано, или все записано на юридических лиц, поэтому по повышенным ставкам нужно облагать и компании. А налог коснется тех граждан, которые имеют легальные доходы и регистрируют имущество на себя, а не ищут схемы уклонения",— резюмирует Валерий Гладкий.