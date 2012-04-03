Руководители четырех областей Украины отправляются в Сибирь

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Москве Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир Ельченко, украинская делегация будет находиться в России 3-7 апреля.

В состав делегации вошли глава Житомирской ОГА Сергей Рыжук, первый заместитель главы Волынской ОГА Александр Башкаленко, первый заместитель главы Винницкой ОГА Иван Мовчан, заместитель главы Ивано-Франковской ОГА Василий Брус, заместитель главы – руководитель аппарата Житомирской ОГА Александр Никитюк, а также представители деловых кругов Украины.

Посол подчеркнул, что украинская делегация фактически представляет выездную экономическую миссию, которая отправляется в регионы РФ, у которых наибольший интерес к налаживанию и возобновлению связей с Украиной.

В.Ельченко сообщил, что четыре области, которые представлены со стороны Украины, также заинтересованы в прямом межрегиональном сотрудничестве со своими коллегами из РФ.

Он отметил, что Ивано-Франковская область еще со времен СССР имеет связи с Ханты-Мансийским автономным округом, так как готовит специалистов для добычи нефти. По словам посла, Житомирская и Винницкая области являются очень перспективными в плане организации прямых поставок сельскохозяйственной продукции.

В.Ельченко сообщил, что также запланированы встречи с украинской диаспорой в этих регионах.

«Думаю, нашим соотечественникам будет интересно услышать не только от посла Украины, с которыми они регулярно общаются, а и от высокопоставленных чиновников из регионов о том, что они могут сделать для помощи украинской диаспоре», - сказал В.Ельченко.

По его словам, каждая область, кроме сувениров, везет конкретные предложения - обмен театрами, музыкальными коллективами, налаживание трансляций местных каналов телевидения или радиотрансляций.

«Задача сделать дорогу между нашими регионами короче – минуя Москву и Киев, у столиц и так есть чем заниматься. Надеюсь, что наши регионы найдут какие-то новые формы сотрудничества, которые пойдут на пользу Украины и России», - сказал В.Ельченко.

В ходе поездки 3 апреля украинская делегация посетит Сургут, где встретится с властями города, бизнесменами и представителями украинской диаспоры.

4 апреля в Ханты-Мансийске запланирована встреча с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой, посещение Югорского государственного университета, а также встреча с представителями Торгово-промышленной палаты Югры, Фонда поддержки предпринимательства Югры, деловых кругов.

5 апреля в г. Салехард пройдет встреча с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным и членами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, а также представителями деловых кругов Ямало-Ненецкого автономного округа. Пройдет также презентация регионов Украины.

6 апреля в Тюмени украинская делегация посетит ОАО «Газтурбосервис», Тюменскую областную клиническую больницу, завод авиакомпании «ЮТэйр». Также пройдет встреча деловых кругов Украины с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым и президентом Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуардом Абдуллиным и представителями предприятий Тюменской области.

7 апреля украинская делегация вернется в Москву, а потом в Украину.