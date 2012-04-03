Губернатор лично взялся за гибель мальчика на охоте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на встрече с журналистами глава Одесской ОГА Эдуард Матвийчук.

По его мнению, «это вопиющий случай: мало того, что это была незаконная охота, так еще и привлекли детей. Весь ужас ситуации состоит в том, что на эту незаконную охоту 13-летнего ребенка пригласил дядя. Причем мне поступила информация, что родственники погибшего ребенка уже между собой договорились, что якобы не имеют претензий друг к другу - в надежде замять дело».

Однако хочу вас заверить, отметил глава ОГА, что «власть не будет закрывать глаза на такие вопиющие факты. Погиб человек - и виновники произошедшего будут отвечать по всей строгости закона».

Э.Матвийчук не стал скрывать, что к руководству Великомихайловского района и облуправления лесного и охотничьего хозяйства «накопилось много вопросов, в том числе непонятно, как вообще дети могли быть привлечены к участию в охоте? Персональную ответственность за эту трагедию несут начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства и председатель райгосадминистрации».

Впрочем, добавил глава ОГА, «они оба уже написали заявления об уходе с работы».

Как сообщал УНИАН, 29-летний житель Одесской области смертельно ранил на охоте 13-летнего ученика сельской школы из охотничьего гладкоствольного ружья 12 калибра.

Всего в охоте принимали участие 7 человек, все - жители Ольгиного, трое из которых были несовершеннолетними и выступали в качестве загонщиков. Погибший приходился племянником одному из охотников. Милиция возбудила по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 119 КК Украины (убийство по неосторожности).

Проводятся первоочередные следственные действия и устанавливаются обстоятельства происшествия. В частности, сотрудники милиции провели обыск в местах проживания охотников, где изъяли четыре единицы гладкоствольного охотничьего оружия, один нарезной карабины, все без соответствующих разрешительных документов, и цинк с патронами калибра 7,62 миллиметра в количестве 660 штук.

По словам сотрудника пресс-службы облУВД Владимира Шаблиенко, дома у всех охотников провели дома обыск: "Изъяли четыре охотничьих ружья и 660 патронов. В Ольгино любили охотиться - местность такая».

«Сейчас все отправили на экспертизу, проверяем, законно ли охотники хранили дома оружие", - добавил В.Шаблиенко.