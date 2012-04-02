Задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области ночью, 1 апреля в милицию обратились родители 14-летней девушки и сообщили об изнасиловании их дочки.

Оперативники выяснили у потерпевшей, что в тот вечер школьница была на дискотеке, где встретила односельчанина. Молодой человек предложил школьнице прогуляться. «На территории местного стадиона мужчина затянул девушку в кусты и изнасиловал», - говорится в сообщении милиции.

В настоящее время злоумышленник задержан. Он пояснил, что был сильно пьян и не мог контролировать себя.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.152 Уголовного кодекса Украины “Изнасилование” (карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет).