Гостиница во львовском аэропорту не падала, потому что ее как бы и нет

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА Алексей Титаренко, „информации об обвале в гостинице „Тустань”, который является собственностью Международного аэропорта „Львов”, в Главное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации и в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовского городского совета не поступало”.

В Главном управлении МЧС Украины в Львовской области корреспонденту УНИАН сообщили, что информации журналистам об обвале гостиницы „Тустань” не предоставляли, поскольку она к ним не поступала, хотя журналисты „безосновательно ссылаются на пресс-службу областного управления МЧС”.

По информации А.Титаренко, гостиница „Тустань” выведена из эксплуатации, и на ней не проводятся каких-либо ремонтные работы.

В комментарии УНИАН представитель аэропорта „Львов” сообщил, что гостиница не функционирует. При этом он объяснил, что с небольшой пристройки, которая примыкает к гостинице, на днях упало 6 плит, которые были закреплены с технологическими нарушениями еще несколько лет назад. Они не нанесли вреда и никого не травмировали, поскольку территория ограждена.

„Официальных сообщений о данном инциденте львовский аэропорт, в собственности которого находится гостиница, не подавал местным органам власти и местным и центральным структурным подразделениям по вопросам чрезвычайных ситуаций”, - отметил представитель аэропорта.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля на открытие реконструированного львовского аэропорта ожидается приезд Президента Украины Виктора Януковича и президента УЕФА Мишеля Платини.

Сегодня некоторые СМИ сообщили, что во Львове обвалилась гостиница, которая принадлежит аэропорту „Львов”.

«Почти треть гостиничного сооружения, которое находится в собственности Международного аэропорта «Львов», обвалилась», - сообщал «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС. По информации спасателей, гостиница уже больше месяца закрыта на ремонт. Обвал произошел ночью, когда в здании никого не было, жертв и травмированных нет.