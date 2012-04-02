СМИ: Судьба скандального стихотворения Винничука решится в Донецке

Главное управление МВД во Львовской области направило стихи поэта Юрия Винничука на исследование в Донецкий научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

Об этом Gazeta.ua сообщил руководитель Института политических, социологических и маркетинговых исследований Владимир Бондаренко.

"Я получил ответ за подписью начальника управления по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми Сергея Матяша, - рассказал политолог. - В нем сказано, что копии стихов Юрия Винничука направили региональному представителю Национальной экспертной комиссии по защите общественной морали и в Донецкий НИИ судебных экспертиз на психолингвистическое-искусствоведческое исследование".

По мнению политолога, Нацкомиссия по морали необоснованно отказала в экспертизе произведений Юрия Винничука.

"Комиссия избегает рассмотрения этого вопроса, используя бюрократические преграды. Например, просит прислать несколько экземпляров книги Винничука. Председатель комиссии Василий Костицкий публично говорил, что с удовольствием брал автограф у Винничука и рад, что познакомился с автором. Другой член комиссии Алексей Богданович как-то говорил: "В биографии каждого актера должно быть свое порно". Если у них такая каша в голове, то как они могут отстаивать позицию государства? После отказа Нацкомиссии по морали судьба Винничука будет решаться в Донецке", - резюмировал Бондаренко.

Напомним, народный депутат Украины Леонид Грач направил обращение в Генпрокуратуру, в котором просил отреагировать на творчество львовского писателя Юрия Винничука. В частности, обвинял автора в порнографии и призывам к насильственным действиям в отношении представителей власти в стихотворении "Убей пид***са". Львовская милиция взяла у писателя письменное объяснение.

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