По факту взрыва банкомата в поликлинике возбуждено уголовное дело

По факту взрыва банкомата в Знаменской центральной районной поликлинике в Кировоградской области возбуждено уголовное дело.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, дело возбуждено по ч.2 ст. 194, ст. 15 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

На место события выезжали прокурор области, начальник областного управления МВД, Знаменский межрайонный прокурор, следственно-оперативная группа в полном составе и эксперты-криминалисты.

На данное время принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПриватБанка, банк готов выплатить 20 тыс. грн. вознаграждения за любую информацию, которая поможет задержать преступников, взорвавших банкомат в поликлинике Знаменки.

"В результате взрыва банкомата, к счастью, никто не пострадал, сейчас мы вместе со специалистами МВД ведем тщательное расследование преступления. Любые попытки кражи денег из наших банкомат бессмысленны. Даже взорвав банкомат взрывчаткой, преступники не смогли добраться до денег, а сигнализация, сработавшая сразу, вынудила их сбежать до приезда милиции», - цитирует пресс-служба руководителя службы безопасности ПриватБанка Станислава Крыжанивского.

По информации пресс-службы, в прошлом году ПриватБанк выплатил более 90 премий на сумму 450 тыс. грн. сотрудникам милиции и гражданам за помощь в задержании преступников и мошенников. С начала 2012 года за раскрытие преступлений против банка уже выплачено 1,2 млн. грн.

Из 25 случаев попыток ограбления отделений банка, зафиксированных в 2011 году, 80% преступлений были раскрыты в течение нескольких дней.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 апреля, около 5 часов утра неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка», установленный при входе в Знаменскую районную поликлинику в Кировоградской области, однако достать деньги им не удалось. В результате взрыва повреждены стена здания, оконные стекла, металлический корпус банкомата. Никто из персонала или посетителей не пострадал, поскольку учреждение ночью не работало.

Теперь правоохранители выясняют происхождение взрывного устройства, работают над установлением лиц, причастных к совершению этого преступления.