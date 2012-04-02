В Киеве милиция накрыла «элитный» бордель

В Киеве милиция разоблачила деятельность «элитного» борделя.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, работники отдела борьбы с преступлениями против нравственности Управления борьбы с торговлей людьми Департамента уголовного розыска МВД Украины разоблачили деятельность борделя, где одна встреча с представительницей древнейшей профессии обходилась клиентам в 1,5 тыс. дол.

В милиции отмечают, что суммы иногда колебались и от 5 тыс. дол. за услуги, ведь мужчины заказывали девушек с выездом за границу или же на отдых. Пользовались услугами и иностранцы, приезжавшие в Украину.

Правоохранители уверены, что через бордель прошло не меньше сотни девушек.

По словам начальника отдела борьбы с преступлениями против нравственности Василия Поштака, все работницы борделя – девушки в возрасте от 18 до 25 лет, модельной внешности.

Сутенера борделя задерживали бойцы отряда специального назначения, поскольку, по информации оперативников, он был вооружен. У задержанного изъят пистолет и значительная сумма денег. По данным милиции, это «житель Киева, из добропорядочной семьи, раньше в поле зрения милиционеров не попадал».

Что же касается проституток, то все они также из благополучных семей, большинство из них являются студентками высших учебных заведений, отметили в УСО. Их заработки зависели от уровня спроса на их «услуги». Например, если девушка имела спрос у клиента и работала регулярно, то могла оставлять себе большую часть денег – сутенер это разрешал.

Теперь в отношении организатора незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 303 (сутенерство или втягивание лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.