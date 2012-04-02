Морпехи ударили 250-километровым маршем на БТРах по крымским дорогам

Украинские морские пехотинцы осуществили на бронированной технике 250-километровый марш по крымским трассам и в районе полигона Опук. Техника шла, не нарушая правила дорожного движения, обошлось без поломок, сообщил региональный медиа-центр Министерства обороны Украины.

«Два десятка юношей - призывники осени 2011 года - усовершенствовали навыки вождения на БТР-80 в условиях автодорог, ограниченной видимости и бездорожья», - говорится в пресс-релизе.

Морпехи также ездили на БТРах на полигонах.

Теперь в личном зачете у каждого - более 450 километров.

В мае морпехи будут отрабатывать элементы тактической подготовки не только на суше, но и на море. Так, водители бронетранспортеров овладеют практическими навыками управления машинами на воде, а также поучатся загружать боевую технику на корабль и выезжать с судна.