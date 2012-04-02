Налог на богатство ударит по владельцам старых авто

Об этом «Комментариям» рассказал Директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting Олег Омельницкий

«В основном под налог попадут старые машины, с объемом двигателя от 3,5 литра. А вот премиальные роскошные автомобили, в них есть версии, которые не попадут в этот налог, тот же Range Rover Sport с 3-х литровым турбодизелем, он не попадет под налог. Сложно объяснить населению, почему такое авто не считается роскошью, а кто-то на не премиальном автомобиле, например, Nissan Partol, и он будет платить этот налог», - говорит эксперт.

По его словам, ошибка правительственного законопроекта в том, что за основу налогообложения взят объем двигателя авто, в то время как в мире ориентируются на мощность машины или ее цену в автосалоне.

Напомним, согласно проекту Минсоцполитики о налоге на богатство, владельцы авто будут платить 20% от минимальной зарплаты (с 1 апреля 1094) за каждые 100 куб см. За автомобиль старше 5 лет придется выплатить 80% налога, за авто возрастом 10-15 лет - 50% налога, а за авто старше 15 лет - 20%. Под налогообложение попадают машины с объемом двигателя свыше 3,4 тыс см куб.