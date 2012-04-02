Завтра в Украину вернется весна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил директор Украинского гидрометцентра МЧС Украины Николай Кульбида.

Он также сообщил, что текущая неделя будет отмечаться нестабильными погодными условиями. С 3 апреля дневная температура будет составлять до 9-15 градусов тепла, а на протяжении 4-6 апреля – от 13 до 18 градусов тепла, на юге до 20 градусов тепла.

Однако, на протяжении 7-10 апреля будет наблюдаться понижение температуры и интенсивные осадки в виде дождя, а на западе и севере Украины - мокрого снега.

«Такие погодные условия существенно не повлияют на развитие весеннего водополья на реках Украины», - заметил Н.Кульбида.

По его словам, на сегодняшний день наиболее интенсивный рост уровня воды наблюдается, в частности, на верхнем Днепре за пределами Украины, на Десне ниже Чернигова, на Днестре возле Залещиков и на реках Закарпатья.

На украинском участке Дуная с 24 марта уровень воды растет на 308 см ежесуточно.

Также Н.Кульбида отметил, что сохраняется затопление пойменных территорий в Харьковской, Луганской, Волынской, Ривненской областях.

«Но это затопление междудамбовых пространств, которое особой угрозы не несет», - добавил он.

Н.Кульбида констатировал, что на протяжении текущей недели будет происходить постепенное развитие весеннего водополья на реках Украины без негативных последствий, за исключением затопления пойменных территорий.