В Крыму четвертый день ищут глухонемого подростка (фото)

11:19, 02 апреля 2012
Общество
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В Крыму четвертый день ищут 15-летнего глухонемого подростка из Полтавы Константина Магденко, который пропал на международных соревнованиях по спортивному ориентированию в районе Ангарского перевала.

Константин Магденко

Об этом сообщили пресс-службы крымских управления МЧС и МВД.

Участник состязаний не пришел к финишу, сначала спортсмены пытались разыскать подростка самостоятельно, после - обратились за помощью в милицию.

Мальчика ищут сотрудники МЧС и МВД, специалисты-кинологи, работники контрольно-спасательной службы, лесники, добровольцы.

Они обследовали 18 километров территории.

«Розыск пропавшего на Ангарском перевале подростка продолжается в рамках возбужденного уголовного дела», - отметили в милиции.

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