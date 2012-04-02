Крещатик будет перекрыт с 28 мая до 7 июля

Об этом идет речь в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 30 марта 2012 г. №512, размещенном на официальном сайте столичной власти.

В документе отмечается, что генеральным оператором мероприятия выступает ООО «Холидей-сервис», которое стало победителем общегородского конкурса.

Обеспечивать координацию вопросов, связанных с подготовкой и проведением мероприятия, поручено Главному управлению по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу. Это же управление выступает заказчиком работ и услуг, в том числе проектных, необходимых для подготовки и проведения фан-зоны.

Работы по подготовке работы фан-зоны начнутся 13 мая, а установление временных сооружений, необходимых малых архитектурных форм, объектов переносной торговли, летних площадок заведений общественного питания и других элементов инфраструктуры предусмотрено с 28 мая по 7 июля.

Документом предусмотрено перекрытие движения транспорта по ул. Крещатик от ул. Институтской до ул. Б.Хмельницкого, кроме специального и аккредитованного транспорта, с 00.00 28 мая до 01.00 7 июля.

Согласно распоряжению, Главное управление градостроения и архитектуры КГГА должно до 1 мая отозвать ранее выданные временные ордера и разрешения на размещение временных сооружений, объектов выносной торговли, летние площадки заведений общественного питания на Майдане Незалежности, ул. Крещатик и ул. Красноармейской (от площади Бессарабской до ул. Димитрова), срок которых не истечет до 10 мая 2012 г., кроме общественных туалетов, установленных в городе в соответствии с Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу.