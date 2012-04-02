В Яготине от отравления угарным газом погибла вся семья

09:20, 02 апреля 2012
Общество
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В Яготине Киевской области сегодня ночью от отравления угарным газом погибла семья из пяти человек, из них двое дети 7 и 2 лет.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 3 час. 50 мин. 2 апреля в г. Яготине, по ул. Достоевского, в частном жилом доме обнаружены 5 погибших лиц (семья), из них двое детей 2005 и 2010 г.р.

Предварительная причина гибели - отравление угарным газом из-за неисправности газовой колонки. По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

На месте события работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Киевской области.

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