Жители 45 луганских домов сидят без газа

Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении МЧС в Луганской области.

Так, в г. Золотое автомобилем ДЭУ было сбито 6 опор и деформировано 50 м газопровода среднего давления. Без газа остались 32 дома частного сектора.

В г. Попасная неизвестный автомобиль врезался в газовую опору, произошел порыв газопровода среднего давления. Без газа остались 13 домов частного сектора.