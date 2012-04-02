Жители 45 луганских домов сидят без газа

09:10, 02 апреля 2012
Общество
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В Луганской области из-за повреждения газопровода остались без газа жители 45 домов частного сектора.

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Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении МЧС в Луганской области.

Так, в г. Золотое автомобилем ДЭУ было сбито 6 опор и деформировано 50 м газопровода среднего давления. Без газа остались 32 дома частного сектора.

В г. Попасная неизвестный автомобиль врезался в газовую опору, произошел порыв газопровода среднего давления. Без газа остались 13 домов частного сектора.

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