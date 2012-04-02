Таможни Украины и России договорились регулировать очереди на границе

Государственная таможенная служба Украины и Федеральная таможенная служба России подготовили соглашение о взаимном предварительном сообщении при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь Калетник.

«У нас сегодня на выходе соглашение о возможных чрезвычайных ситуациях. Это очень качественная форма, которая уже сегодня доказала свою эффективную работу. На соответствующих уровнях идет регулирование возникновения очередей на границах. Тогда включаются соответствующие механизмы. Все это мы сегодня не только проговорили, но и нашли формат фактического исполнения», - сказал И.Калетник.

По его словам, в соглашении разработана система, которая позволяет на ранних этапах получать информацию о возможном возникновении очередей в пунктах пропуска. В рамках системы также разработан порядок информирования о наличии очередей транспортных средств перед пунктами пропуска.

«Дополнительного финансирования для этого не нужно. Мы думаем, что в ближайшее время, возможно, через месяц эта программа будет внедрена», - сказал И.Калетник.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, в Харькове состоялась рабочая встреча И.Калетника и его российского коллеги Андрея Бельянинова.