Янукович утвердил положение о Госинспекции по контролю за ценами

Президент Украины Виктор Янукович своим указом утвердил положение о Государственной инспекции Украины по контролю за ценами.

Указ обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, Кабинет министров Украины должен в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с этим документом.

Министерству экономического развития и торговли Украины, Антимонопольному комитету Украины, Государственной инспекции Украины по контролю за ценами поручено подать в двухмесячный срок в установленном порядке предложения относительно внесения в законодательные акты изменений в части определения механизма осуществления контроля и надзора за соблюдением центральными и местными органами исполнительной власти, Советом министров Автономной республики Крым, субъектами хозяйствования требований законодательства по формированию, установлению и применению цен (тарифов).

Указ вступает в силу со дня его опубликования.