Госстат: доходы населения выросли, сбережения сократились

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В частности, доходы населения в виде заработной платы в 2011 году составили 521,066 млрд грн, что на 15,9% больше по сравнению с 2010 годом, прибыль и смешанный доход - 198,512 млрд грн (+24,1%), доходы от собственности - 68,059 млрд грн (+0,3%).

Доля социальной помощи и других госвыплат в структуре доходов за прошлый год составила 37% - 463,368 млрд грн (+9,4%).

Сбережения населения в 2011 году уменьшились на 29,6% - до 113,925 млрд грн.

Расходы по итогам прошлого года выросли на 13,6% - до 1,251 трлн грн., в основном на приобретение товаров и услуг - 1,024 трлн грн (рост по сравнению с 2010 годом составил 22,2%).