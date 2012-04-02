Нацбанк приближается к месторождениям золота

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Государственной службы геологии и недр Украины Эдуард Ставицкий.

«Мы с НБУ проделали мощную работу. Думаю, уже в этом году планируем наладить проектно-изыскательские работы на двух месторождениях в Кировоградской и Днепропетровской областях», – сказал он.

Также Э.Ставицкий добавил, что НБУ в данном проекте будет выполнять функции контроля и надзора.

Как сообщал УНИАН, 23 марта депутаты Днепропетровского областного совета согласовали предоставление "Пивничгеологии" спецразрешения на разработку двух месторождений золота.

Справка УНИАН. Северное государственное региональное геологическое предприятие "Пивничгеология" зарегистрировано в Киеве. Сфера деятельности предприятия - бурение скважин, геологоразведка, исследование, разведка и бурение технических скважин. Правительство Украины передало в управление Национальному банку Украины (НБУ) целостный имущественный комплекс (ЦИК) ГП «Пивничгеология». Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабинета министров (№ 937-р), которое вступило в силу 1 октября 2011 года.