В Полтавской области планируется высадить 13,5 млн. саженцев
00:55, 02 апреля 2012Общество
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С 21 марта по 21 апреля проходит Всеукраинская акция «Будущее леса - в твоих руках».
В Полтавской области в рамках акции «Будущее леса - в твоих руках» планируется высадить 13,5 млн. саженцев.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавского гослесхоза.
По их данным, с 21 марта по 21 апреля в Украине проходит Всеукраинская акция «Будущее леса - в твоих руках». В рамках акции в Полтавской области планируется засадить леса на 2000 га.
Кроме того в рамках акции в школах проведут лекции на тему необходимости посадки новых лесов, конкурсы на лучший рисунок и сочинение на тему «Человек и лес».
Для посадки новых лесов будут привлекаться ученики школ и студенты, представители власти, журналисты.
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