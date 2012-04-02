В Полтавской области планируется высадить 13,5 млн. саженцев

В Полтавской области в рамках акции «Будущее леса - в твоих руках» планируется высадить 13,5 млн. саженцев.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавского гослесхоза.

По их данным, с 21 марта по 21 апреля в Украине проходит Всеукраинская акция «Будущее леса - в твоих руках». В рамках акции в Полтавской области планируется засадить леса на 2000 га.

Кроме того в рамках акции в школах проведут лекции на тему необходимости посадки новых лесов, конкурсы на лучший рисунок и сочинение на тему «Человек и лес».

Для посадки новых лесов будут привлекаться ученики школ и студенты, представители власти, журналисты.