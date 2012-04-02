Беспримерный проект очистки реки прошел госэкспертизу

Работы по очистке русла реки Лугань, запланированные экологическим проектом «Восстановление гидрогеологического и санитарного состояния реки Лугань», начнутся в середине июня нынешнего года.

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, сообщил начальник главного управления охраны окружающей природной среды Александр Арапов.

По его словам, проект прошел государственную экспертизу, вскоре будут объявлены тендеры. Все работы по расчистке 27 километров русла Лугани должны быть выполнены за 3 года 7 месяцев. Общая стоимость проекта - без малого сто миллионов гривен.

«В этом году решением сессии облсовета из областного экологического фонда уже выделены 10 миллионов гривен, есть договоренность с городским Советом Луганска (значительная часть реки протекает по территории областного центра) о выделении им в нынешнем году 20 миллионов гривен, - рассказал А.Арапов. - Кроме того, рассчитываем на финансирование и из государственной казны. Примерно 74 миллиона из общей стоимости проекта пойдут на строительно-монтажные работы: строительство новых насосных станций, дамб, пешеходных мостов. Остальные деньги - собственно на расчистку русла».

В целом же проект предусматривает очистку поймы реки от мусора и старых деревьев, укрепление обрушившихся берегов, непосредственно, расчистку русла от ила, обновление водовыпусков, запорной арматуры, каналов, насосных станций.

«Его осуществление важно не только для нашей области. Лугань - самый длинный приток Северского Донца, главной водной артерии ряда регионов Украины и соседней Российской Федерации, - подчеркнул А.Арапов. - К тому же проектов, подобных этому, в нашей стране за всю ее независимую историю не было».