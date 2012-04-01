В Ивано-Франковске прошел общегородской Крестный ход

Сегодня по улицам Ивано-Франковска прошел общегородской Крестный ход.

Как передает корреспондент УНИАН, от церкви Христа Царя к кафедральному собору святого Воскресенья прошли несколько тысяч верующих. В Крестном ходе приняли участие также руководители областного совета, облгосадминистрации, городской председатель Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус, депутаты разных советов, военнослужащие, интеллигенция, пластуны, молодежь. А возглавил его митрополит Ивано-Франковского УГКЦ Владимир Вийтишин в сослужении с десятками священников.

Поочередно участники шествия несли большой деревянный Крест с терновым венком. На 14 остановках (стациях) все вместе вспоминали путь Иисуса Христа на Голгофу. Во время шествия молились за здоровье семей, просили прощения за грехи умерших, за мир в обществе, за свою Родину-Украину, за родной город Ивано-Франковск (которому в мае исполняется 350 лет) и родное Прикарпатье.

Крестный ход длился с 13:30 до 17:00.