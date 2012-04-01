Милиция изъяла тротил и самодельный пистолет

Во время проверки информация подтвердилась, сообщает сектор связей с общественностью УМВД в Винницкой области. Как объяснил подозреваемый, взрывчатку он нашел, а пистолет калибра 5,6 мм изготовил собственноручно для самообороны. Раньше этот мужчина в поле зрения работников милиции не попадал.

Взрывчатку и оружие вчера работники милиции изъяли и направили на исследование в НИЭКЦ при УМВД.

Проводится доследственная проверка.

После результатов исследования будет решаться вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.