Милиция изъяла тротил и самодельный пистолет
В милицию поступила оперативная информация, что 52-летний житель Тульчинского района в своем доме незаконно хранил 300 грамм тротила и самодельный пистолет.
Во время проверки информация подтвердилась, сообщает сектор связей с общественностью УМВД в Винницкой области. Как объяснил подозреваемый, взрывчатку он нашел, а пистолет калибра 5,6 мм изготовил собственноручно для самообороны. Раньше этот мужчина в поле зрения работников милиции не попадал.
Взрывчатку и оружие вчера работники милиции изъяли и направили на исследование в НИЭКЦ при УМВД.
Проводится доследственная проверка.
После результатов исследования будет решаться вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.