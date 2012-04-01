Сегодня на 48 грн. повышены пенсии шахтерам

Согласно обнародованным в газете «Урядовый курьер» (№3 от 6 января 2012 г.) данным, согласно закону о повышении престижности шахтерского труда, с 1 апреля установлены в следующих размерах:



- минимальный размер пенсии шахтера составит 2,514 тыс. грн. (повышение по сравнению с 1 января 2012 года на 48 грн.), а также пенсии будут повышены с 1 июля — до 2,532 тыс. грн., с 1 октября — до 2,568 тыс. грн., с 1 декабря — до 2,652 тыс. грн.;



- доплата на одного иждивенца к пенсии в связи с утратой кормильца вследствие травмы или профессионального заболевания с 1 апреля установлена на уровне 838 грн. (повышение на 16 грн.), с 1 июля — 844 грн., с 1 октября — 856 грн., с 1 декабря — 884 грн.