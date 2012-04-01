Одесский университет открывает факультет журналистики

Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова откроет в этом году тринадцатый факультет – журналистики и социальных коммуникаций.

Как сообщили УНИАН в ректорате ОНУ, на новом факультете студентов будут обучать специальностям «журналистика», «издательское дело» и «PR и реклама».

Новый факультет решено создать на базе функционирующей кафедры журналистики филологического факультета ОНУ. Сейчас здесь работают 24 преподавателя, в том числе доктор филологических наук Александр Александров и 13 кандидатов наук, практикумы ведут опытные журналисты.

Планируется, что студенты, получившие степень бакалавра по любой специальности, будут два года обучаться основам журналистики, а затем специализироваться по экономике, праву, медицине и другим направлениям.

Аудитории факультета журналистики и социальных коммуникаций предполагается разместить в новом корпусе университета, где будут также оборудованы современной техникой видео- и радиостудии.

В ОНУ мотивируют создание первого на Юге Украины факультета журналистики и социальных коммуникаций тем, что Одесская область занимает первое место в Украине по количеству СМИ, а сотрудников с базовым образованием пока недостаточно.