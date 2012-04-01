Украинские моряки уже начал чеканить шаг к 9 мая

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра-пресс-секретарь Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Олег Чубук, с целью организации надлежащей подготовки и проведения указанных мероприятий, чествования ветеранов войны, сохранения памяти о защитниках Отечества командующий ВМС ВС Украины адмирал Виктор Максимов подписал поручение.

По словам помощника командующего ВМС ВС Украины капитана 2 ранга Андрея Гришенькина, согласно этому поручению, в пунктах постоянной дислокации начаты ежедневные тренировки по строевой подготовке личного состава, назначенного к участию в торжественном прохождении. Каждые вторник и четверг будут проходить совместные тренировки с военными оркестрами.

Помощник командующего также отметил, что вместе с командованием ЧФ РФ определены даты проведения совместных тренировок с парадными расчетами ЧФ РФ, которые начнутся 10 апреля.

По словам А.Гришенькина, план торжественного прохождения войск Севастопольского гарнизона 9 мая, после его согласования с соответствующими ведомствами, утвержден командующими ВМС ВС Украины и ЧФ РФ и председателями Севастопольской городской государственной администрации и Севастопольского городского совета.

Украинские ВМС во время торжественного прохождения 9 мая по улице Ленина будут представлены парадными расчетами из числа курсантов, младших и старших офицеров Академии ВМС им. Нахимова, парадными расчетами подразделений Войск береговой обороны, учебного центра, корабельного состава флота, а также почетным караулом, барабанщиками, сводным оркестром, группой знаменосцев, фанфаристами и линейными. В торжественном прохождении также будут принимать участие парадные расчеты подразделений Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Общая численность войск ВМС ВС Украины и Воздушных сил ВС Украины, которые пройдут торжественным маршем, составит более 600 военнослужащих.