Семье погибшего в Севастополе мальчика дали квартиру

Как передает корреспондент УНИАН, глава городской госадминистрации Владимир Яцуба право вручить матери погибшего, Зинаиде Обершт, многодетной матери, ключи от квартиры доверил своему первому заместителю Сергею Савенкову.

«И не вздумайте никого благодарить! - подчеркнул В.Яцуба. - Не дай Бог никому такое горе пережить. Может, хоть немного мы его смогли смягчить, по крайней мере - старались. Хотя - понимаем, такую боль не унять никакими подарками…».

«Когда человек теряет близкого человека, судьба взамен посылает новых друзей, чтобы скрасить потерю. Мне довелось пережить очень страшные и тяжелые дни, и хотелось бы проснуться – и понять, что это был сон. Но пережить этот кошмар мне помогли люди, которые для меня стали близки, как родные. Я очень благодарна им за то, что поддержали меня и детей!», - сказала мать погибшего мальчика.

Семья получила трехкомнатную квартиру, полностью оборудованную для комфортного проживання: с автономной системой обогрева, мебелью, постельным бельем и посудой.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Севастополе прокуратура Ленинского района направила в суд уголовное дело по гибели в феврале текущего года под обломками подпорной стены 7-летнего В.Обершта.

21 марта районной прокуратурой было закончено расследование данного уголовного дела. К уголовной ответственности по ст. 367 ч. 2 УК Украины привлечен руководитель коммунального предприятия, на которого была возложена обязанность по установке ограждающей зоны обрушения подпорной стены с надписью, которая предупреждает об опасности.

По информации прокурора Ленинского района города Севастополя Андрея КАРПЕЕВА, в ходе следствия установлено, что 23 января, в тот же день, когда подпорная стена пришла в аварийное состояние, на месте события состоялось заседание районной комиссии по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Выводы комиссии требовали употребления немедленных мероприятий: обвалившаяся стена построена более полувека назад, и недавние обильные дожди привели к ее обрушиванию. Ситуация была признана чрезвычайной. Руководители соответствующих ведомств получили указание принять меры для ее ликвидации и проведения безотлагательных мероприятий по устранению опасности. В частности, вокруг места обрушения стены необходимо было установить сплошное ограждение высотой не менее 1,6 метра.