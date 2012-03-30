Похороны Оксаны Макар все желающие смогут заснять

Как передает корреспондент УНИАН, об этом от имени матери Оксаны Татьяны Суровицкой заявил Юрий Круцылов, один из активистов общественной группы «Гард-N», которая организовывала митинги в поддержку Оксаны.

Ю.Круцылов и его единомышленники постоянно находятся на связи с Т.Суровицкой и всячески помогают в организации похорон.

«Сегодня с самого утра в поселке Луч, возле дома, в котором жила Оксана Макар, появляются журналисты и съемочные группы телеканалов, которые осаждают родственников Оксаны»,- сообщил Ю.Круцылов.

На сайте «Новости-N» появилось сообщение о том, что якобы права на освещение похорон О.Макар получил один центральный телеканал, а остальные журналисты не будут допущены к освещению печального события.

«Однако стали известны подробности того, что именно попросили женщины в своих заявлениях. Так, бабушка Оксаны попросила не подпускать посторонних к дому, к траурной процессии и даже не пускать чужих людей на кладбище. В свете того, что мама Оксаны Татьяна Суровицкая призывает всех желающих приехать проститься с дочкой, это выглядит странно», -подчеркнул Ю.Круцылов.

«Скорее всего, эксклюзивное право на съемку похорон получил только один центральный телеканал, - такое предположение высказывает сайт ««Новости-N».Таким образом, нежелание мамы Оксаны видеть на похоронах журналистов других СМИ вполне объяснимо», сказал Ю.Круцылов.

Он утверждает, что завтра журналисты смогут получить ответы на все вопросы: «Никто никому не будет запрещать работать. Все сообщения об эксклюзивных правах на право съемки похорон – это черный пиар, который кому-то выгоден».

По словам Ю. Круцылова, «мы вынуждены защищать маму от прессы. Девочку еще не похоронили, а на нее продолжают лить грязь. Также, как и очерняют ее родных, задавая различные вопросы о деньгах».