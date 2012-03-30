Железнодорожники ударными темпами ремонтируют грузовые вагоны

Как говорится в сообщении Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), переданном агентству УНИАН, в частности, в январе-феврале 2012 года деповским ремонтом отремонтировано 4 752 грузовых вагона, капитальным ремонтом - 355 вагонов.

Кроме того, в январе-феврале 2012 года 1 012 вагонов (при плане 884) были отремонтированы на вагоноремонтных заводах, в частности, 280 вагонов отремонтировало ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод», 180 - ГП «Стрыйский вагоноремонтный завод», 262 - ГП «Укрспецвагон» и 290 - ГП «Укррефтранс.

Лидером по количеству отремонтированных вагонов стала Донецкая железная дорога - 1 116 вагонов, на втором месте Приднепровская железная дорога - 947, на третьем Юго-Западная - 687.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

Износ грузового подвижного состава «Укрзализныци» составляет 80-85%

Реорганизация грузовых перевозок, в частности, предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

С передачей вагонов на баланс государственных предприятий статус парка изменится с «инвентарного» на «собственный».