Янукович наградил орденом солдата Березюка (посмертно)

Указ о награждении государственными наградами военнослужащих 164-й радиотехнической бригады воздушного командования «Центр» Воздушных сил Вооруженных сил Украины размещен на сайте главы государств.

Согласно указу, «за мужество и самоотверженные действия, проявленные во время исполнения военного долга», награждены солдат Владимир Березюк (посмертно), старший лейтенант Олег Гурин и солдат Игорь Шило.

Как сообщал УНИАН, 22 марта около 4-х часов утра было совершено нападение на караул войсковой части А-1451, которая дислоцируется в Харькове. Нападение было совершено с целью завладения оружием воинской части радиотехнических войск. Отбивая нападение, погиб 20-летний солдат срочной службы В.Березюк. Еще двое - 25-летний старший лейтенант, начальник караула О.Гурин и 23-летний солдат срочной службы И.Шило – были ранены.

Один из нападающих, 33-летний житель Харькова, был застрелен, его брат, 42-летний харьковчанин, задержан.