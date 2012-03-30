Ахметов накинул 100 тысяч за «Днепроэнерго»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.В сообщении отмечается, что данное приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия.

Как сообщал УНИАН, 13 марта DTEK Holdings была признана покупателем блокирующего пакета «Днепроэнерго».

В ходе приватизационного конкурса по продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» единственный участник конкурса – DTEK Holdings Ltd предложил за приватизированный госпакет акций 1 млрд 174 млн 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены (1 млрд 174 млн грн. - УНИАН).

Поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ в соответствии с законодательством принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки - 1 млрд 179,7 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – один из ведущих украинских производителей электроэнергии и тепла. Установленная мощность ТЭС компании – 8185 МВт. В состав компании входят Запорожская ТЭС (3600 МВт), Криворожская ТЭС (2820 МВт) и Приднепровская ТЭС (1765 МВт).

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.