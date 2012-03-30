«Визз Эйр» снова будет летать из аэропорта «Львов»

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» 30 марта возобновила полеты из международного аэропорта «Львова», которые были прекращены в связи с его реконструкцией.

Как говорится в сообщении компании, переданном УНИАН, первый полет был совершен в Дортмунд (Германия), 31 марта будет осуществлен полет в Венецию/Тревизо (Италия).

Рейсы в Дортмунд будут осуществляться дважды в неделю по понедельникам и пятницам, рейсы в Венецию/Тревизо будут осуществляться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам.

По оценке генерального директора «Визз Эйр Украина» Акоша Буша, рейсы в Дортмунд и Венецию являются самыми востребованными маршрутами из Западной Украины.

Напомним, что рейсы в Дортмунд и Венецию/Тревизо с мая 2011 были перенесены из Львова в аэропорт «Киев» (Жуляны).

Как сообщили УНИАН в «Визз Эйр Украина», все рейсы, которые авиакомпания выполняла из столичного аэропорта, сохраняются. Таким образом, количество рейсов из Украины в Дортмунд и Венецию/Тревизо увеличивается.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. На сегодняшний день флот «Визз Эйр Украина» состоит из двух самолетов Airbus A320.

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Авиакомпании группы перевезли 11 миллионов пассажиров за последние 12 месяцев. На данный момент флот авиакомпании состоит из 36 самолетов Airbus A320. Wizz Air осуществляет полеты из 15 баз в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Украине, Республике Чехии, Сербии и Литве.