Украинские судьи создали собственный «фейсбук» с ограниченным доступом

Регистрация в социальной сети под названием «Фемида» разрешается только судьям и работникам судебных органов. Для регистрации необходимо заполнить анкету, указав место работы и должность. После заполнения анкеты и создания профиля ваш аккаунт отправляется на премодерацию. В случае, если ваш аккаунт будет одобрен, вы сможете войти в сеть.

Сеть «Фемида» доступна по адресу femida.court.gov.ua. В сети работники судебных органов смогут общаться на профессиональные темы в рамках форума или чата.

В свободное время пользователи «Фемиды» смогут смотреть видео и слушать музыку.