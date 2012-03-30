Украинские судьи создали собственный «фейсбук» с ограниченным доступом
13:36, 30 марта 2012Общество
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Для представителей украинской Фемиды разработали профессиональную соцсеть, в которой можно развлекаться просмотром видео и прослушиванием музыки.
|Скриншот страницы входа в соцсеть ”Фемида”
Регистрация в социальной сети под названием «Фемида» разрешается только судьям и работникам судебных органов. Для регистрации необходимо заполнить анкету, указав место работы и должность. После заполнения анкеты и создания профиля ваш аккаунт отправляется на премодерацию. В случае, если ваш аккаунт будет одобрен, вы сможете войти в сеть.
Сеть «Фемида» доступна по адресу femida.court.gov.ua. В сети работники судебных органов смогут общаться на профессиональные темы в рамках форума или чата.
В свободное время пользователи «Фемиды» смогут смотреть видео и слушать музыку.
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