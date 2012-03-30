Погода на субботу

Завтра ночью в западных, восточных, Днепропетровской областях, Приазовье и в Крыму ожидается дождь с мокрым снегом, на востоке местами сильные осадки, на остальной территории без существенных осадков.

Днем в Украине временами ожидаются дожди, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в южной и восточной, а днем и в западной части местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на юге Крыма до 7° тепла; днем 4-9° тепла, на Закарпатье и в южной части 8-13°.

В Киевской области в субботу ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8°.