Украденные раритеты из Харьковского архива засветились на аукционе в России

Об этом сообщает газета "Україна молода" (№ 48 от 30 марта).

"Всего же краеведы насчитали около 300 документов, которые попали на аукцион из фондов Харьковского областного архива. В основном, это чертежи проектной документации на храмы и другие сооружения как в Харькове, так и на территории бывшей Харьковской губернии; самые разнообразные бланки (в частности, и на паспорта старого образца); паспортные книжки, датированные началом ХХ века; грамоты времен императора Александра I. Большинство из этих документов хранилось в фонде № 4. То есть в архивном фонде Харьковского губернского управления", - пишет издание.

По информации газеты, "владелец" редких документов выступал под "ником" "heppy_star 17" и просил за каждый по 200 долларов стартовой цены. "Возможно, эта история и не приобрела бы широкой огласки, если бы краевед Николай Дуда не узнал в одном из этих чертежей документ, который хранился в фонде № 4 Харьковского архива. В результате проведенного расследования стало известно, что раритеты из областного хранилища пропадали и раньше. Причем нередко за достаточно смешные деньги", - отмечается в публикации.

Впервые с исчезновением архивных бумаг в Харьковском частном музее городской усадьбы столкнулись в 2006 году, когда издавали книгу "Экономические примечания на Харьковский уезд. 1782 год". Материал для этого издания распорядители купили у случайного продавца за 150 долларов.

«Но зная, что в областном архиве хранится немало аналогичных документов, решили проверить происхождение приобретенного раритета. Как выяснилось, этот документ действительно хранился в архиве, но в 1994-м куда-то пропал, и 12 лет подряд был в розыске. То есть все это время его, скорее всего, никто и не пытался найти. Директор частного музея Андрей Парамонов считает, что украденные карты были проданы коллекционерам. По его словам, все, что связано с земской почтой, сегодня стоит очень дорого. В частности, стоимость лишь одной марки может достигать 30 тысяч долларов, а некоторых конвертов - и все 100 тысяч. Украденные же карты были интересны именно собирателям древности, потому что на них отмечены маршруты движения земской почты, даты, когда будут ехать те или иные экипажи, и места расположения почтовых станций. Другие карты, которые хранятся в архиве, но без "почтово-земской" тематики, остались на месте, потому что не имеют для титулованных коллекционеров большой ценности», - сообщает газета.

По информации издания, следственным отделом Киевского райотдела милиции Харькова возбуждено уголовное дело по статье о повреждении или краже документов Национального архивного фонда, что карается штрафом от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом до 6 месяцев.

"Пока продолжалось следствие, читальный зал областного архива был закрыт в связи с ведомственной проверкой фондов. Результаты последней пока еще не озвучены. То есть на сегодняшний день известно о пропаже документов, которые выплыли на аукционе, но их может быть значительно больше", - пишет "Україна молода".